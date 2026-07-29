Euroleague 2026-27: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού – Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27 και ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός έμαθε την σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους 19 αντιπάλους.

Η επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026 με τους αγώνες του Super Cup, ενώ το μεγάλο ραντεβού για το Final Four έχει δοθεί για τις 28-30 Μαΐου στο Άμπου Ντάμπι.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην EuroLeague

1η αγωνιστική: Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (29/9)

3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (1/10)

4η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (9/10)

5η αγωνιστική: Βαλένθια – Ολυμπιακός (13/10)

6η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (16/10)

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7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (23/10)

8η αγωνιστική: Μπεσίκτας – Ολυμπιακός (28/10)

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9η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αρμάνι (30/10)

10η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (6/11)

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11η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Dubai BC (12/11)

12η αγωνιστική: Μακάμπι – Ολυμπιακός (17/11)

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13η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (20/11)

14η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11)

15η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (4/12)

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (11/12)

17η αγωνιστική: Παρί – Ολυμπιακός (15/12)

18η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παρτίζαν (18/12)

19η αγωνιστική: Μπάγερν – Ολυμπιακός (22/12)

20η αγωνιστική: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (30/12)

21η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός (8/1)

22η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπασκόνια (13/1)

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παρί (15/1)

24η αγωνιστική: Παρτίζαν – Ολυμπιακός (21/1)

25η αγωνιστική: Μακάμπι – Ολυμπιακός (28/1)

26η αγωνιστική: Χάποελ – Ολυμπιακός (3/2)

27η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπάγερν (5/2)

28η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (12/2)

29η αγωνιστική: Dubai BC – Ολυμπιακός (5/3)

30η αγωνιστική: Αρμάνι – Ολυμπιακός (10/3)

31η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπεσίκτας (12/3)

32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (19/3)

33η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (24/3)

34η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

35η αγωνιστική: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (31/3)

36η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/4)

37η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (9/4)

38η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/4)