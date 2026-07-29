Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 69χρονος στο Στρυμονικό – Ανετράπη το τρακτέρ που οδηγούσε

Τη ζωή του έχασε 69χρονος το μεσημέρι της Τρίτης 28/7, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη, στην περιοχή του Στρυμονικού Σερρών.

Το δυστύχημα συνέβη χθες, περίπου στις 2:30 μετά το μεσημέρι, τη στιγμή που ο 69χρονος, επιστρέφοντας από το χωράφι του όπου εκτελούσε αγροτικές εργασίες, επιχείρησε να εισέλθει στο οδικό δίκτυο.

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Για άγνωστο λόγο, ο γεωργικός ελκυστήρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τού οδηγού.

Ο 69χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.