Σύρος: “Νόμιζε ότι η σύζυγός μου ήταν μόνη” – Η περιγραφή του 41χρονου για το φονικό με θύμα τη διασώστρια του ΕΚΑΒ

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας με τις τελευταίες στιγμές πριν από το άγριο έγκλημα με θύμα τη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο έχουν βάλει στο μικροσκόπιο οι Αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία επίθεση, ενώ κάνουν φύλλο και φτερό τις ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος, του 41χρονου και της συζύγου του.

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Ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά την πολύωρη απολογία του τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση και έτσι για την ποινική του μεταχείριση θα αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ωστόσο, η οικογένεια της 41χρονης ζητάει να αλλάξει η κατηγορία.

Την ίδια ώρα, η 30χρονη σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα είναι υποχρεωμένη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα, ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η διασώστρια του ΕΚΑΒ εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο 41χρονος κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι τραυμάτισε τη γυναίκα με το μαχαίρι που εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιούσε για να κόψει τυρί, ενώ υποστήριξε πως η κίνηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής.

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Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, η 41χρονη ήταν εκείνη που στόχευσε τη σύζυγό του, ενώ υποστήριξε ότι η ίδια μπήκε στο σπίτι επειδή δεν είχε ακούσει συνομιλίες.

Όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, ο κατηγορούμενος ανέφερε πως είχε επιστρέψει στο σπίτι και η σύζυγός του τού είχε ετοιμάσει φαγητό. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, έκοβε τυρί όταν έφτασε η 41χρονη.

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Σύμφωνα με την απολογία του, η γυναίκα πίστευε πως η σύζυγός του βρισκόταν μόνη της στο σπίτι και έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι συνέβαινε στο εσωτερικό. Ο ίδιος υποστήριξε πως, επειδή εκείνη την ώρα έτρωγε, δεν άκουσε συνομιλίες.

Σύμφωνα με όσα είπε στην απολογία του, χτύπησε το κουδούνι και η σύζυγός του άνοιξε μισή την πόρτα. Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η 41χρονη μπήκε μέσα με ορμή.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της συζύγου του και στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον του, προσπαθώντας να τον χτυπήσει στον λαιμό. Όπως ανέφερε, τότε έκανε περιστροφή με το χέρι του και τη χτύπησε από πίσω.

Ο 41χρονος φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι, όταν η 41χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, έτρεξε κοντά της και σήκωσε την κουκούλα της.

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Επίσης, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε, αρχικά την μπέρδεψε με μια γνωστή του, τη Δέσποινα, όμως λίγο αργότερα κατάλαβε ότι επρόκειτο για τη 41χρονη διασώστρια και σοκαρίστηκε.

Τα 7 δευτερόλεπτα και το «χαμένο» κομμάτι του βίντεο

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο βίντεο ντοκουμέντο και στα επτά δευτερόλεπτα που δεν καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 42χρονη παραμένει μέσα στο σπίτι μόλις επτά δευτερόλεπτα πριν βγει τρέχοντας και αρχίσει να απομακρύνεται.

Οι κάμερες καταγράφουν τον 41χρονο να την καταδιώκει, ενώ σε βίντεο φαίνεται να εκσφενδονίζει μία καρέκλα προς το μέρος της, κρατώντας – σύμφωνα με μαρτυρίες – και μαχαίρι.

Η διασώστρια εντοπίστηκε τελικά περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, έχοντας δεχθεί μία και μοναδική μαχαιριά στην πλάτη, η οποία διαπέρασε τον πνεύμονα και αποδείχθηκε μοιραία.