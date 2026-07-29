Οινόη: Συνελήφθη 56χονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων – Βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Χειροπέδες σε έναν 56χρονο πέρασε η αστυνομία το πρωί της Δευτέρας, 27 Ιουλίου στην Οινόη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με οικία στην περιοχή της Οινόης, όπου λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς, στο πλαίσιο της οποίας σε προαύλιο χώρο εντοπίστηκαν 9 σκύλοι, 4 κουτάβια και άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας.

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Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ξεκίνησε η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων και η παράδοσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.

Επιπλέον, εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 32 όπλα (πιστόλια, καραμπίνες, αεροβόλα),

– 5 σπαθιά,

– 18 μαχαίρια,

– 3 σουγιάδες,

– 2 τσεκούρια,

– μπαλτάς,

– 3 γεμιστήρες,

– 7 διόπτρες,

– 2 λέιζερ,

– 7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων και

– 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου.