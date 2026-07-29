Euroleague: Το πλήρες πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για την σεζόν 2026-27 – Εντός έδρας τα 7 από τα πρώτα 8 παιχνίδια

Η Euroleague ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμά της για την σεζόν 2026/27 και ο Παναθηναϊκός AKTOR έμαθε την σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του.

Η επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026 με τους αγώνες του Super Cup, ενώ το μεγάλο ραντεβού για το Final Four έχει δοθεί για τις 28-30 Μαΐου στο Άμπου Ντάμπι.

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Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

To αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Euroleague

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/09)

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν (30/09)

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10)

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε (08/10)

5η αγωνιστική: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός AKTOR (13/10)

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6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10)

7η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια (22/10)

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8η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι (27/10)

9η αγωνιστική: Έφες – Παναθηναϊκός AKTOR (30/10)

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10η αγωνιστική: Ρεάλ – Παναθηναϊκός AKTOR (04/11)

11η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα (13/11)

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12η αγωνιστική: Βίρτους – Παναθηναϊκός AKTOR (17/11)

13η αγωνιστική: Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός AKTOR (19/11)

14η αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (24/11)

15η αγωνιστική: Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός AKTOR (04/12)

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (11/12, 21:15)

17η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας (16/12)

18η αγωνιστική: Μπάγερν – Παναθηναϊκός AKTOR (18/12)

19η αγωνιστική: Dubai BC – Παναθηναϊκός AKTOR (23/12)

20η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR (29/12)

21η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR (07/01)

22η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια (12/01)

23η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν (14/01)

24η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ Παναθηναϊκός AKTOR (21/01)

25η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Έφες (29/01)

26η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Dubai BC (02/02)

27η αγωνιστική: Αρμάνι – Παναθηναϊκός AKTOR (05/02)

28η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (12/12, 21:15)

-29η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπεσίκτας (04/03)

-30η αγωνιστική: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR (09/03)

-31η αγωνιστική: Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR (11/03)

-32η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ζάλγκιρις (18/03)

-33η αγωνιστική: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR (23/03)

-34η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν (25/03)

-35η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR (02/04)

-36η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR (06/04)

-37η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους (08/04)

-38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ρεάλ (15/04)