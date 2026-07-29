Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Γενέσι Τρικάλων – Καθοριστική η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι στα Τρίκαλα ενημερώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί σήμερα Τετάρτη 29/7 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώ ευτυχώς δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τρικκαίων για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.