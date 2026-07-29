Ρέθυμνο: Σοκάρει η περιγραφή του 69χρονου κτηνοτρόφου για τη δολοφονική επίθεση το 2024 – “Μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά”

Στη δημοσιότητα έρχεται ξανά η σοκαριστική επίθεση σε βάρος του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου το 2024, καθώς συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και απολογούνται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζεται κατά περίπτωση η συμμετοχή τους ως ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, ο δράστης που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταθέσεις του ίδιου του 69χρονου, ο οποίος περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέσα στο ποιμνιοστάσιό του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η πρώτη κατάθεση του θύματος δόθηκε γραπτώς μέσα από το νοσοκομείο, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός του και η αποκοπή της γλώσσας του δεν του επέτρεπαν να μιλήσει.

«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε. Αφού με πυροβόλησε, έδεσε πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Η προφορά κρητική. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι…»

Στη δεύτερη κατάθεση, που έδωσε τον Δεκέμβριο, ο 69χρονος περιγράφει μεταξύ άλλων:

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«Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού.

Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω.

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Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει πέθανε. Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές».



Το καρτέρι

Σύμφωνα με την ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ο άνθρωπος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση είχε φτάσει στο ποιμνιοστάσιο περίπου δύο ώρες πριν από το θύμα.

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Στις 04:48 καταγράφεται ένα άτομο να προσεγγίζει τον χώρο από την πίσω πλευρά. Κινείται σκυφτά και προσεκτικά, φορά κουκούλα και γάντια, ενώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου του είναι καλυμμένα.

Το άτομο εισέρχεται στο ποιμνιοστάσιο και παραμένει σε σημείο που δεν καλύπτεται από τις κάμερες, περιμένοντας την άφιξη του 69χρονου.

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Ο κτηνοτρόφος έφτασε λίγο μετά τις 06:30, ακολουθώντας τη συνηθισμένη καθημερινή του διαδρομή. Περίπου στις 06:40 καταγράφεται μία έντονη λάμψη, η οποία αποδίδεται από τις Αρχές στη στιγμή του πυροβολισμού.

Δύο λεπτά αργότερα, το ίδιο άτομο εμφανίζεται να απομακρύνεται από τον χώρο.

Η εικόνα που προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό παραπέμπει, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε μία καλά οργανωμένη και προμελετημένη επίθεση. Ο δράστης φέρεται να γνώριζε τόσο τα κατατόπια όσο και τις καθημερινές κινήσεις του θύματος.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο 69χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο του. «Τρέξτε, με σκοτώσανε».

Στο πλαίσιο διερεύνησης του πιθανού κινήτρου, εξετάστηκε το ιστορικό των διαφορών που φέρεται να υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρχε αντιπαλότητα για έναν δρόμο, αλλά και προστριβές που φέρονται να σχετίζονται με τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Μαρτυρικές καταθέσεις, πάντως, εντάσσουν στο κάδρο της έρευνας και ένα περιστατικό του παρελθόντος που αφορούσε υπόθεση χασισοφυτείας.