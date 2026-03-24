Κρήτη: Τρία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο μέσα σε λίγες ώρες

Τρία διαφορετικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες, χθες Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ το τρίτο σε περιοχή της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικά στο Ρέθυμνο, 50χρονη γυναίκα από την Αλβανία δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να την εξύβρισε και ακολούθως να την απείλησε κρατώντας στα χέρια του κουζινομάχαιρο. Στη θέα του μαχαιριού και εν μέσω της απειλής, σύμφωνα με την αστυνομία, παρενέβη ο ανήλικος γιος του ζευγαριού ο οποίος και κατάφερε να προστατεύσει τη μητέρα του, ενώ ο 62χρονος πατέρας του συνελήφθη.

Στο δεύτερο περιστατικό, μία 50χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία προχώρησε σε καταγγελία κατά του 54χρονου πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 54χρονος την απείλησε και την χτύπησε. Μάλιστα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο πρώην συντρόφων που αντάλλαξαν μηνύσεις.

Στο τρίτο περιστατικό, μία 31χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της, την εξύβρισε, τη χαστούκισε, την κλώτσησε και την έριξε στο έδαφος, προκαλώντας της τραυματισμό στο χέρι. Ο 30χρονος μετά την καταγγελία συνελήφθη, αν και η 31χρονη γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη.