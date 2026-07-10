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Ρόδος: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος που πνίγηκε ενώ έτρωγε – Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Επιβαρυμένη η υγεία του παρά την άμεση επέμβαση από τους γιατρούς

Ρόδος: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος που πνίγηκε ενώ έτρωγε – Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Ρόδου, έπειτα από πνιγμονή από τροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα Επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.

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Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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