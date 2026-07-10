Τίτλοι τέλους για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» – Πότε επιστρέφουν Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη

Ολοκληρώθηκε, σήμερα 10 Ιουλίου η τελευταία εκπομπή της «Κοινωνία Ώρα MEGA», για την φετινή τηλεοπτική χρονιά, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να ανανεώνουν το ραντεβού τους για μετά το καλοκαίρι.

Οι δύο παρουσιαστές, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, ανανέωσαν επίσημα το ραντεβού τους για τις 31 Αυγούστου, στέλνοντας τις δικές τους ευχές για το καλοκαίρι και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη που δέχτηκαν από το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

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«Ευχαριστούμε και εσάς για τη στήριξη. Ευχαριστούμε για αυτήν την πρωινή παρέα που έχουμε κάθε φορά. Θέλουμε να δώσουμε ένα μεγάλο ραντεβού τον Σεπτέμβριο. 31 Αυγούστου, εδώ θα είμαστε. 5:45 δίνουμε το ραντεβού. Να περάσετε όμορφα. Καλό καλοκαίρι σε όλους» ανέφερε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η Ανθή Βούλγαρη είπε με τη σειρά της: «Τον Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτε ό,τι και να συμβαίνει και μην ακούτε. Μαζί θα είμαστε. Και ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα».