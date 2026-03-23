Ηράκλειο: «Έλουσε» με εύφλεκτο υγρό την πρώην σύζυγό του και συνελήφθη – Απειλούσε να κάψει το σπίτι των γονιών της

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Ηρακλείου, όπου ένας 43χρονος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του για σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος της ίδιας και των γονιών της.

Σε βάρος του 43χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, απειλή, καθώς και για ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η καταγγελία της 34χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η 34χρονη γυναίκα επικοινώνησε σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, καταγγέλλοντας ότι ο πρώην σύζυγός της την απείλησε πως θα πυρπολήσει το σπίτι των γονιών της, όπου βρισκόταν μαζί με το ανήλικο παιδί τους.

Το επεισόδιο έξω από το σπίτι

Όπως ανέφερε η ίδια, λίγη ώρα μετά το απειλητικό τηλεφώνημα, ο 43χρονος εμφανίστηκε έξω από την οικία και άρχισε να περιλούζει με εύφλεκτο υγρό τόσο το αυτοκίνητο του πατέρα της όσο και το δικό της.

Στην προσπάθειά της να τον ηρεμήσει, η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι, ωστόσο – όπως κατήγγειλε – εκείνος της πέταξε το δοχείο με το υγρό, με αποτέλεσμα να τη «λούσει».

Παρέμβαση της Αστυνομίας

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο, με τη 34χρονη να καλεί αμέσως την Αστυνομία σε κατάσταση σοκ και έντονης ανησυχίας.

«Ζω με τον φόβο»

Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε ότι βρίσκεται σε απόγνωση εξαιτίας επαναλαμβανόμενων περιστατικών σε βάρος της, τονίζοντας πως ακόμη και η φωνή του πρώην συζύγου της, της προκαλεί έντονο φόβο.