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Γιαννακόπουλος: “Δεν βλέπω πως θα χωρέσει ο Γιόκιτς στην ομάδα του χρόνου”

Έδωσε συνέντευξη σε Μέσο του εξωτερικού

Γιαννακόπουλος: “Δεν βλέπω πως θα χωρέσει ο Γιόκιτς στην ομάδα του χρόνου”
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε συνέντευξη που θα δώσει στους «Euro Insiders» μέσω ανάρτησης του στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΚΑΕ αστειευόμενος αναφέρθηκε στο Νίκολα Γιόκιτς καθώς είναι ο αγαπημένος του παίκτης στον κόσμο και τόνισε ότι μετά τις φετινές κινήσεις του καλοκαιριού… μπορεί και μην χωράει στην ομάδα του χρόνου.

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«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Εuro Insiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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