Hurriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 σε χώρα του Κόλπου – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Για πώληση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S- 400 που κατέχει η Τουρκία σε χώρα του Κόλπου κάνει λόγο δημοσίευμα της εφημερίδας Hurriyet.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στην ημέρα. «Αντί να ρωτάμε ‘τι θα συμβεί με τους S-400’ ίσως θα έπρεπε να ρωτάμε ‘τι συνέβη στους S-400’», αναφέρει ο δημοσιογράφος Αμπντουλκαντίρ Σελβί.

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«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, τα συστήματα S-400 έχουν πωληθεί σε τρίτη χώρα. Η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα. Τα συστήματα S-400 προορίζονται για μια χώρα του Κόλπου. Χθες, γίνονταν οι τελικές διευθετήσεις. Μου αναφέρθηκε ότι τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα επιλύθηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλοι αναφέρουν το Κατάρ. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση», προσθέτει ο ίδιος.

Όπως σημειώνει ο Τούρκος δημοσιογράφος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones αναζητεί αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ το ίδιο κάνει και το Κατάρ μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τοποθεσιών όπου βρίσκονταν στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Την ίδια ώρα, το τουρκικό δίκτυο Haberturk σε ρεπορτάζ του ανέφερε πληροφορίες ότι οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι S-400 να πουληθούν στο Κατάρ για να ανοίξει ο δρόμος και η Άγκυρα να παραλάβει τα πρώτα έξι μαχητικά F-35 από τις ΗΠΑ.

Χθες, η Hurriyet έγραφε πως βάσει της συμφωνίας τελικού χρήστη με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας και αναφέρει πως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ρωσική πλευρά δεν εμφανιζόταν καταρχήν αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.



