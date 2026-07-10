Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας – Σήμερα θα ανακοινωθούν οι ποινές

Την ενοχή των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας αποφάσισε σήμερα (10/7) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Με την ίδια απόφαση, ο ένας από τους δύο καταδικασθέντες κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε καταγράψει τις πράξεις με κάμερα που έφερε στο τσαντάκι του. Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία.

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Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών που θα επιβληθούν στους δυο καταδικασθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται πως, ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει να αθωωθούν λόγω αμφιβολιών οι δύο αστυνομικοί που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της πράξης του βιασμού της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας λέγοντας μεταξύ άλλων στην αγόρευση του: «Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα».

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022, όταν η καταγγέλλουσα πλησίασε τους τρεις αστυνομικούς για να τους ρωτήσει για ένα εργασιακό ζήτημα που την απασχολούσε, οι ίδιοι της απάντησαν πως δεν είναι οι αρμόδιοι και πως θα μπορούσε να τους ακολουθήσει στο Α.Τ. Ομονοίας ώστε να απευθυνθεί στον Αξιωματικό Υπηρεσίας.

Η νεαρή πράγματι τους ακολούθησε και την οδήγησαν σε ένα δωμάτιο του ημι-ισογείου δίπλα από το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας όπου και τελέστηκαν οι επίδικες πράξεις.