Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Ποιοι είναι οι τρεις συλληφθέντες – Οι κινήσεις τους πριν και μετά τον φονικό εμπρησμό

Στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής 10/7 οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας με τη ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.

Ύστερα από βαθιά έρευνα, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σήμερα το πρωί συνέλαβε δύο άνδρες και μία γυναίκα, ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμα ατόμων, μεταξύ των οποίων η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της.

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Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής νωρίς το πρωί έκανε ταυτόχρονες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά, συλλαμβάνοντας τα τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική εμπρηστική επίθεση.

Από την έρευνα, έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν βρεθεί στο σημείο της επίθεσης τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα για να κατοπτεύσουν το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως η Αντιτρομοκρατική αποφάσισε να τους συλλάβει σήμερα και να μην περιμένει την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολοίπων με τον φόβο ότι θα διέφευγαν.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το προφίλ και ο ρόλος των τριών συλληφθέντων

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, δράστες στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας, ενώ ο τρίτος άνδρας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Όλοι τους προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ως φυσική αυτουργός, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είναι 26 ετών και εντοπίστηκε στα Χανιά. Η ίδια είναι από την Αθήνα, αλλά μένει στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη πήγε μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις για να κρυφτεί σε σπίτι φίλων της. Μάλιστα, η ίδια το 2022 είχε μπει στη φυλακή ως μέλος της οργάνωσης με αναρχική δράση.

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Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη και έναν 29χρονο, που εκτιμάται ότι ήταν και αυτός φυσικός αυτουργός, με έντονη έντονη αντιεξουσιαστικη δράση. Ο ίδιος είχε προσαχθεί δύο φορές το 2015 και το 2026.

Ο τρίτος συλληφθείς είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν οι άλλο δύο μετά τις δολοφονικές εμπρηστικές ενέργειες.

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Ο 29χρονος και η 26χρονη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, πήγαν μία ημέρα πριν από το χτύπημα στο διαμέρισμα του τρίτου συλληφθέντα, που βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, όπου κρύφτηκαν και βγήκαν με τα πόδια για να βάλουν τον εμπρηστικό μηχανισμό. Μετά την ενέργειά τους, επέστρεψαν στο διαμέρισμα, άλλαξαν ρούχα και ξαναβγήκαν την επόμενη ημέρα το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χθεσινό δημοσίευμα το DEBATER έγραφε ότι οι συλλήψεις των δραστών είναι “θέμα ημερών” και ότι τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είχαν εστιάσει τις έρευνες του σε ένα “στενό πυρήνα” δέκα ατόμων, οι οποίοι εκτιμάται πως γνώριζαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν το μπαράζ των εμπρησμών, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου.

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Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να βρεθούν επιπρόσθετα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται κι άλλα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη 9/7 τελέστηκε στην Κοζάνη μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, με την κόρη της να πηγαίνει εκεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο, αφού ακόμα νοσηλεύεται λόγω των εγκαυμάτων από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

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Η πολιτεύτρια της ΝΔ εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο, ιδιαίτερα καταβεβλημένη και συγκλονισμένη από τη δολοφονία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, προκειμένου να της πει το τελευταίο αντίο.