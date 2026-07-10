Κατολίσθηση στη Κεφαλονιά: Δείτε βίντεο από την στιγμή που ένα σύννεφο σκόνης υψώνεται στην παραλία Μύρτος (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό περιστατικό κατολίσθησης καταγράφηκε σε βίντεο στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς την Πέμπτη (9/7), με ένα μεγάλο σύννεφο λευκής σκόνης να υψώνεται από τα απότομα βράχια της περιοχής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κατολίσθηση σημειώνεται ξαφνικά, ενώ οι λουόμενοι που βρίσκονται στην παραλία δεν δείχνουν να αντιδρούν έντονα. Η εικόνα αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι γνωστό στους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής και δεν αποτελεί σπάνιο γεγονός.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι την ίδια ημέρα σημειώθηκε και δεύτερη κατολίσθηση στο ίδιο σημείο, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή άλλα προβλήματα.

Η παραλία Μύρτος είναι γνωστή για το επιβλητικό φυσικό της τοπίο, αλλά και για τα απότομα πρανή που την περιβάλλουν. Για τον λόγο αυτό, οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ειδικά όταν παρατηρούνται γεωλογικά φαινόμενα ή επικρατούν συνθήκες που ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων.