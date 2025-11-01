Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα (Εικόνες)

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παραχωρεί δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε χαμογελαστή στα φλας των δημοσιογράφων, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Όπως έχει γίνει γνωστό, το event περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό. Με κοκτέιλ υποδοχής ξεκίνησε η βραδιά, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει τελετή και επίσημο δείπνο. Η δεξίωση θα κλείσει με μουσική και χορό από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα

Αν και ανεπίσημη, η εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, με την πρώτη επίσημη υποχρέωση της να είναι προγραμματισμένη την προσεχή Τρίτη (04/11), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Έπειτα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.