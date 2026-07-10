Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Νίκη της δημοκρατίας είναι να επικρατεί η νομιμότητα, το Σύνταγμα, το κοινωνικό συμβόλαιο και η ασφάλεια

Με αναφορά στις επιχειρησιακές εξελίξεις, σε ότι αφορά τις υποθέσεις της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και του εμπρησμού στη Marfin το 2010, ξεκίνησε την ομιλία του στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την ενδοοικογενειακή βία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός συνέδεσε τις δύο υποθέσεις με τη μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας, υπογραμμίζοντας ότι «η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανέχεται πρακτικές που οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών».

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Αναφερόμενος στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, επισήμανε συγκεκριμένα ότι ακόμη και ενέργειες που κάποιοι θεωρούν «χαμηλής έντασης» μπορούν να αποβούν μοιραίες. «Σήμερα συνελήφθησαν και θα παραδοθούν στη Δικαιοσύνη. Ας σταματήσουν πια αυτές οι ενέργειες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί τόσο αδιέξοδες», επισήμανε, προσθέτοντας πως απαιτείται η συνολική καταδίκη αυτών των αντιλήψεων από την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση της Marfin, σημειώνοντας ότι η περίοδος της οικονομικής κρίσης τραυμάτισε το κοινωνικό συμβόλαιο και τη δημοκρατική ομαλότητα. «Η δημοκρατία πάντα νικά. Και η νίκη της δημοκρατίας είναι να επικρατεί η νομιμότητα, το Σύνταγμα, το κοινωνικό συμβόλαιο και, εν τέλει, η ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ με αφορμή τις συλλήψεις που έγιναν, έστειλε μήνυμα προς όσους συνεχίζουν να επιλέγουν τη βία ως μέσο δράσης, περιγράφοντας τρεις γενιές, με πρώτη αυτή των συλληφθέντων της 17Ν: «Η πρώτη γενιά είναι ακόμη στη φυλακή, η δεύτερη γενιά πέρασε σχεδόν όλη από τη φυλακή και τώρα η τρίτη γενιά συνεχίζει αυτό το αδιέξοδο. Είναι λίγοι πλέον, με μικρότερες ενέργειες, που όμως και αυτές μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην εκδήλωση με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία είχε ως βασικό στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας των φορέων του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

«Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Ο ένας φορέας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της Αστυνομίας, αλλά προϋποθέτει τη συνεργασία της Δικαιοσύνης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, των δομών φιλοξενίας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την έμφυλη βία ως «μία από τις πιο απεχθείς μορφές βίας», σημειώνοντας ότι πίσω από πολλά περιστατικά βρίσκονται εξαρτήσεις, αλλά και αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα και τα παιδιά ως «κτήμα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τραυματικές συνέπειες που βιώνουν τα παιδιά όταν μεγαλώνουν σε περιβάλλον όπου κυριαρχεί η βία, επισημαίνοντας ότι απαιτείται συνολική κινητοποίηση της κοινωνίας.

«Χρειάζεται να σπάσουμε τη σιωπή», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος διαχείρισης των περιστατικών από την Ελληνική Αστυνομία. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του προβλήματος, ο υπουργός χαρακτήρισε «τραγικό» το μέγεθος της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Όπως ανέφερε, το 2025 καταγράφηκαν περίπου 23.000 καταγγελίες — σχεδόν 100 κάθε ημέρα — πραγματοποιήθηκαν περίπου 13.000 συλλήψεις, περισσότεροι από 600 κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης με το «βραχιολάκι» θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προστασία των θυμάτων. «Το πρόβλημα υπάρχει και οφείλουμε να το παρακολουθούμε, να το αναλύουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις πολιτικές μας μαζί με την κοινωνία των πολιτών», ανέφερε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη , στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Στην έναρξη της εκδήλωσης, μάλιστα, παρουσιάστηκε θεατρικό δρώμενο με τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Φιόνα Γεωργιάδη και με κεντρικό μήνυμα, ότι απέναντι στη βία δεν χωρούν ούτε ανοχή ούτε σιωπή.

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Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων , ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματίες, μέλη συλλόγων και κοινωνικών φορέων , αλλά και πλήθος κόσμου .