Στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκίλφοιλ – Το πρόγραμμα των πρώτων ημερών της στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έφτασε το πρωί του Σαββάτου (1/11), η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

Η ίδια αναμένεται να έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα με συναντήσεις, επισκέψεις αλλά και πάρτι. Οι κάμερες κατέγραψαν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι που μετέφερε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι. Το πρόγραμμα της θα ξεκινήσει με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30)

Στις 19:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Την Κυριακή το βράδυ στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της.

Τη Δευτέρα θα ξεκινήσει επίσημα η θητεία της με τη γνωριμία που θα έχει προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Την Τετάρτη (5/11) θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ και το απόγευμα δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία με τους υπουργούς Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Την Πέμπτη και Παρασκευή, τέλος, θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία