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ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Συγκροτεί ειδική διοίκηση για να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Ζελένσκι: Συγκροτεί ειδική διοίκηση για να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας
KEYSTONE
DEBATER NEWSROOM

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα της Ουκρανίας βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συγκροτεί νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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“Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο”, δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία προς το έθνος.

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