Στην Αθήνα “πατάει” σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Ποια η πρώτη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας

Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Το πρόγραμμα της Γκιλφόιλ τα πρώτα 24ωρα στην Ελλάδα

Λίγες ώρες μετά την άφιξή της στη χώρα μας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα γνωρίσει δεκάδες μέλη της οικονομικής, διπλωματικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ της χώρας.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Σάββατο 1/11 θα δώσει το παρών στην εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30). Στην εκδήλωση θα μιλήσει η καλή της φίλη, Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Στις 19:00, θα παραθέσει μια λαμπερή δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» σε επιχειρηματίες, πολιτικούς κι άλλες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, με την εκδήλωση περιλαμβάνει δείπνο, κοκτέιλ και χορό.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πάρτι καλωσορίσματος στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο έχει ήδη συναντηθεί στο παρελθόν και έχει διασκεδάσει με τα τραγούδια του.

Οι προσκλήσεις για το πάρτι καλωσορίσματός της εστάλησαν απευθείας από την πρεσβεία των ΗΠΑ και στη βραδιά αναμένεται να δώσουν το παρών αρκετοί Έλληνες φίλοι της.

Την Τρίτη 4/11, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, μαζί με άλλες δύο γυναίκες πρέσβειρες.

Στο πλευρό της, για όσο διάστημα εκτελεί τα χρέη της ως πρέσβης στην Αθήνα, θα είναι και ο 19χρονος γιος της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, τον επιχειρηματία, Έρικ Βίλενσι.