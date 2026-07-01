Μεταφέρεται στην Αθήνα ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο – Ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του πατέρα του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα εξάχρονο αγόρι σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (01.07) στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην περιοχή της παραλίας Σχοινάρια στο Ρέθυμνο.

Το παιδί επέβαινε σε μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο πατέρας του, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.

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Η κινητοποίηση των αρχών και του ιατρικού προσωπικού ήταν άμεση, καθώς η κατάσταση του ανηλίκου κρίθηκε εξ αρχής ιδιαίτερα σοβαρή.

Το αγοράκι διακομίσθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκεί, εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, με την ιατρική ομάδα να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσει τα βαριά τραύματα και να σώσει το κάτω άκρο του παιδιού.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Η διαδικασία της αεροδιακομιδής του 6χρονου προς την Αθήνα έχει ήδη προγραμματιστεί και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης.