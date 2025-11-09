Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής

Προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες

Καβάλα: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 54χρονο, σημειώθηκε χθες το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησε με τρία άτομα και ένα όχημα. Ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του όταν παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ