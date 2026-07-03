Καβάλα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε ύστερα από ανάφλεξη σε όχημα (βίντεο)
Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 3/7 στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Καβάλα, από ανάφλεξη σε όχημα στο 465ο χλμ της Εγνατίας Οδού.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 10:30 για τη φωτιά και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 29 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 21ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας μεταβαίνει στην περιοχή για την πλήρη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς στην Καβάλα.
πηγή στην Google
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