Καβάλα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε ύστερα από ανάφλεξη σε όχημα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 3/7 στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Καβάλα, από ανάφλεξη σε όχημα στο 465ο χλμ της Εγνατίας Οδού.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 10:30 για τη φωτιά και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 29 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 21ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

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Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας μεταβαίνει στην περιοχή για την πλήρη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς στην Καβάλα.