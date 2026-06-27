Καβάλα:  Κατέρρευσαν ναυαγοσωστικοί πύργοι από τους θυελλώδεις ανέμους – Τραυματίστηκε 21χρονη ναυαγοσώστρια

Ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, όταν κατέρρευσε, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία.

Η 21χρονη ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για παροχή των πρώτων βοηθειών, και παραμένει για νοσηλεία.

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Τις απογευματινές ώρες χθες, το Κεντρικό Λιμεναρχείο της περιοχής ενημερώθηκε για την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες της Νέας Ηρακλείτσας, «Γλάστρες» του Παλιού, Καλαμίτσας και «Περιγιάλι» στην Καβάλα, από τους θυελλώδεις ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή.

Το σύντομο αλλά έντονο κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή συνοδεύτηκε από ισχυρότατες ριπές ανέμου, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού. Εκτός από τις ζημιές στις παραλίες, καταγράφηκαν πτώσεις κλαδιών και άλλες μικρότερες φθορές, ενώ η ένταση του ανέμου αιφνιδίασε λουόμενους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις ακτές.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσαν οι ναυαγοσωστικοί πύργοι και τον τραυματισμό της 21χρονης διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.