Διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά στην Εγνατία Οδό – Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το βράδυ της Τρίτης 30/6 καθώς υπήρξε διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά στην Εγνατία Οδό.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατία Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στο 464 χλμ της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, ρεύμα προς κήπους. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026
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