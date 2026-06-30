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Διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά στην Εγνατία Οδό – Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική

Συναγερμός στις Αρχές

Διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά στην Εγνατία Οδό – Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική
parnesnews.gr
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το βράδυ της Τρίτης 30/6 καθώς υπήρξε διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά στην Εγνατία Οδό.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατία Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.

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