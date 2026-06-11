Φωτιά στον Δήμο Νέστου – Ορατοί οι καπνοί στην Καβάλα (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσήμερι της Πέμπτης 11/6 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Δήμο Νέστου.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά σύμφωνα με το Kavalanews ξέσπασε στην παραλία Τιμάρι του Δήμου Νέστου.

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Οι καπνοί ήταν ορατοί από την πόλη της Καβάλας και άλλες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες τη φωτιά ενδέχεται να την έβαλε αγρότης, αν και απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία για την αντιπυρική περίοδο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τη Χρυσούπολη.