Καταγγελία στο DEBATER: “Με τράκαρε αυτοκίνητο της Ασφάλειας και από τότε προσπαθώ να αποζημιωθώ” (βίντεο+φωτογραφίες)

Τον δικό του Γολγοθά καταγγέλλει στο DEBATER ένας 21χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος, όπως αναφέρει, εδώ και σχεδόν έναν χρόνο προσπαθεί να αποζημιωθεί μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά, στο οποίο ενεπλάκη όχημα της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από έναν χρόνο στην οδό Κόνωνος στον Πειραιά όταν – σύμφωνα με την καταγγελία – αυτοκίνητο της ασφάλειας, χωρίς διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας και με τον φάρο απενεργοποιημένο, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα του νεαρού οδηγού.

«Από πίσω μου ακολουθούσε άλλο αυτοκίνητο, το οποίο λόγω της σύγκρουσης έπεσε πάνω μου», αναφέρει ο 21χρονος στο DEBATER, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

Όπως καταγγέλλει, η αστυνομία φέρεται να ξεκαθάρισε εξαρχής ότι δεν πρόκειται να αποζημιώσει τον οδηγό του οχήματος που τον χτύπησε από πίσω. Όσον αφορά τον ίδιο, του ζητήθηκε – όπως υποστηρίζει – να καλύψει αρχικά ο ίδιος τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών και να προσκομίσει τα τιμολόγια προκειμένου να αποζημιωθεί εκ των υστέρων.

«Μου είπαν να πληρώσω τα πάντα από την τσέπη μου και να τους πάω τα τιμολόγια για να με αποζημιώσουν. Έχουν περάσει 10 μήνες από τότε, έχω δώσει περίπου 3.000 ευρώ και ακόμα δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλει χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός οδηγός δηλώνει απογοητευμένος και αγανακτισμένος από την πολύμηνη καθυστέρηση, τονίζοντας ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειές του, δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική ενημέρωση για το πότε – και αν – θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσής του.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση τροχαίων περιστατικών που εμπλέκουν κρατικά οχήματα, αλλά και για την ταλαιπωρία που υφίστανται πολίτες οι οποίοι, όπως καταγγέλλουν, καλούνται να επωμιστούν για μήνες το οικονομικό βάρος.