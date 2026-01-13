Απίστευτο σκηνικό στον Πειραιά: Κάγκελα ξηλώθηκαν και αιωρούνταν στο κενό (βίντεο)

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε στον Πειραιά τις προηγούμενες ημέρες, ως αποτέλεσμα των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στην περιοχή του Χατζηκυριάκειου, οι ριπές του αέρα ήταν τόσο δυνατές που κατάφεραν να ξηλώσουν προστατευτικό κάγκελο από την ταράτσα πολυκατοικίας, δημιουργώντας σκηνές που προκάλεσαν ανησυχία σε κατοίκους και περαστικούς.

Το κάγκελο αποκολλήθηκε μερικώς και το μισό του τμήμα έμεινε να αιωρείται στο κενό, πάνω ακριβώς από το πεζοδρόμιο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο όσους κινούνταν από κάτω. Το θέαμα ήταν σοκαριστικό, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω μετατόπιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούσαν οι καιρικές συνθήκες, επιχείρησαν με προσοχή να απομακρύνουν το επικίνδυνο κάγκελο. Με συντονισμένες κινήσεις και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, κατάφεραν να το ασφαλίσουν και να το κατεβάσουν χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης των αρμόδιων αρχών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.