Φωτιά στο Μετόχι Αργολίδας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχι στην Αργολίδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 14:30.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχι στον δήμο Ναυπλιέων, Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. October 6, 2026

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ναυπλιέων για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος.