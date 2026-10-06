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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μετόχι Αργολίδας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες

Φωτιά στο Μετόχι Αργολίδας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:30

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχι στην Αργολίδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 14:30.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ναυπλιέων για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος.

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