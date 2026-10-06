Τα πιο κακόκεφα ζώδια της εβδομάδας – Ποιοι θα έχουν νεύρα και πεσμένη διάθεση

Μερικά ζώδια αυτή την εβδομάδα θα περάσουν δύσκολα, καθώς θα κληθούν να διαχειριστούν πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Διάφορα ζητήματα τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον επαγγελματικό τους τομέα θα τα δυσκολέψουν αρκετά, γεγονός το οποίο θα τους ρίξει κατακόρυφα την διάθεση.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά ποια ζώδια θα είναι πιο κακόκεφα αυτή την εβδομάδα:

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Παρθένος

Η εβδομάδα σε βρίσκει με αρκετό άγχος και πολλές σκέψεις στο μυαλό σου. Θέλεις όλα να γίνουν σωστά και στην ώρα τους, όμως οι καθυστερήσεις των άλλων μπορεί να σε εκνευρίσουν. Πρόσεξε μόνο να μην ξεσπάς στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου.

Σκορπιός

Δεν έχεις ιδιαίτερη διάθεση για πολλά λόγια και μπορεί να κρατάς μέσα σου πράγματα που σε απασχολούν. Η καχυποψία και η υπερανάλυση μπορούν να σου χαλάσουν τη διάθεση, ακόμη και όταν δεν υπάρχει πραγματικός λόγος. Προσπάθησε να μην ψάχνεις παντού δεύτερες σκέψεις.

Αιγόκερως

Οι πολλές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας σε πιέζουν περισσότερο από όσο θα ήθελες. Έχεις ανάγκη από ξεκούραση, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις τον χρόνο. Η κούραση μπορεί να σε κάνει πιο απότομο και λιγότερο υπομονετικό με τους γύρω σου.

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Καρκίνος

Η ευαισθησία σου είναι αυξημένη και μια κουβέντα ή μια συμπεριφορά μπορεί να σε επηρεάσει περισσότερο από το συνηθισμένο. Έχεις ανάγκη από ασφάλεια και συναισθηματική ηρεμία, γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεις ανθρώπους και καταστάσεις που σου δημιουργούν ένταση.

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Δίδυμοι

Το πρόγραμμά σου είναι γεμάτο και το μυαλό σου δεν σταματά να σκέφτεται. Αυτό μπορεί να σε κάνει νευρικό και ανυπόμονο, ειδικά όταν κάτι δεν εξελίσσεται όπως το έχεις υπολογίσει. Μην αφήσεις έναν μικρό εκνευρισμό να σου χαλάσει ολόκληρη την εβδομάδα.