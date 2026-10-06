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Πανεύκολη συνταγή για σοκολατένιο κέικ με μόνο 3 υλικά

Ιδανικό για όταν θέλεις κάτι γρήγορο και νόστιμο χωρίς πολύ κόπο

Πανεύκολη συνταγή για σοκολατένιο κέικ με μόνο 3 υλικά
DEBATER NEWSROOM

Αν θέλεις ένα σοκολατένιο κέικ με μόλις 3 υλικά, αυτή η πανεύκολη συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και με υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα, μπορείς να ετοιμάσεις ένα λαχταριστό, σοκολατένιο γλυκό που θα γίνει ανάρπαστο. Ιδανικό για όταν θέλεις κάτι γρήγορο και νόστιμο χωρίς πολύ κόπο!

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε και βήμα προς βήμα την εκτέλεσή της:

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ΥΛΙΚΑ

300 γραμμάρια μπισκότα σοκολάτας με κρέμα
2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ
300 γραμμάρια γάλα φρέσκο 3,5% λιπαρά
1 κουταλιά της σούπας βούτυρο για τη φόρμα
125 γραμμάρια κουβερτούρα κλασική, για το σερβίρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα. Βουτυρώστε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ και στρώστε με λαδόκολλα στον πάτο.

Σε ένα μπολ, τρίψτε τα μπισκότα σε σκόνη. Προσθέστε το μπέικιν πάουντερ και ανακατέψτε καλά.

Ζεστάνετε ελαφρώς το γάλα σε ένα κατσαρολάκι μέχρι να γίνει χλιαρό. Στη συνέχεια, ρίξτε το γάλα στα τριμμένα μπισκότα και ανακατέψτε καλά μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μείγμα.

Αδειάστε το μείγμα στη φόρμα και ψήστε για 25-30 λεπτά ή μέχρι να βγαίνει καθαρό ένα μαχαίρι που θα το εισάγετε στο κέντρο του κέικ.

Αφήστε το κέικ να κρυώσει εντελώς πριν το ξεφορμάρετε. Λιώστε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και περιχύστε το κέικ με την λιωμένη σοκολάτα. Αφήστε την να σταθεροποιηθεί και κόψτε σε κομμάτια.

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Καλή σας απόλαυση!

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