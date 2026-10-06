Τραμπ για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία: «Ευθύνονται το Ισλάμ και η μετανάστευση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, το αποτέλεσμα των οποίων δεν προμηνύεται καλό για το κόμμα του, υποστήριξε σήμερα ότι το «Ισλάμ» και η «ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση» ευθύνονται για τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία.

“Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν αφορά σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που προσπαθεί να καταλάβει μια κάποτε σπουδαία χώρα!”, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος στο Truth Social.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP