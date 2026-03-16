Καστοριά: Σύλληψη 26χρονου με 56 κιλά κάνναβης σε ταξιδιωτικούς σάκους
Την υπόθεση αποκάλυψαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών
Πάνω από 56 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι μετέφερε σε δύο ταξιδιωτικούς σάκους 26χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Καστοριάς.
Κατά τον έλεγχο στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος κατασχέθηκαν πενήντα συσκευασίες κάνναβης. Την υπόθεση αποκάλυψαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
