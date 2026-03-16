Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Σύλληψη 26χρονου με 56 κιλά κάνναβης σε ταξιδιωτικούς σάκους

Την υπόθεση αποκάλυψαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών

Καστοριά: Σύλληψη 26χρονου με 56 κιλά κάνναβης σε ταξιδιωτικούς σάκους
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:34

Πάνω από 56 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι μετέφερε σε δύο ταξιδιωτικούς σάκους 26χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Καστοριάς.

Κατά τον έλεγχο στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος κατασχέθηκαν πενήντα συσκευασίες κάνναβης. Την υπόθεση αποκάλυψαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

