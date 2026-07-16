Φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος Παπαφλέσσα στη Μεσσηνία.
Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026
Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026
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