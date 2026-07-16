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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:04

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος Παπαφλέσσα στη Μεσσηνία.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

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