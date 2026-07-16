Παναγιώτης Στάθης: Τέλος από τον ΑΝΤ1

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο της ενημέρωσης, καθώς ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Παναγιώτη Στάθη με τον ANT1, όπου παρουσίαζε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «διαζύγιο» των δύο πλευρών εκδόθηκε σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα, με τις σχέσεις τους να παραμένουν άριστες.

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Το παρασκήνιο για το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ

Το όνομα του έμπειρου δημοσιογράφου βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΡΤ, η οποία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Ωστόσο, η διαδικασία για την κάλυψη της θέσης ακολουθεί συγκεκριμένα θεσμικά βήματα. Αρχικά απαιτείται η προκήρυξη διαγωνισμού για τη θέση του παρουσιαστή.

Το θέμα θα κριθεί οριστικά στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ στις 23 Ιουλίου, με βάση τη σχετική εισήγηση που θα καταθέσει ο Βασίλης Θωμόπουλος.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη θέση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ακόμη τρεις δημοσιογράφοι.

Την ίδια ώρα, ο Παναγιώτης Στάθης φέρεται να έχει δεχθεί κρούσεις και από δύο ακόμη ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που επενδύουν στρατηγικά στον ενημερωτικό τομέα.