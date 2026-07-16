Με καθυστέρηση η άφιξη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί το απόγευμα της Πέμπτης 16/7 ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος άσος που μάλιστα νωρίτερα είχε κοινοποιήσει στα social media τις λεπτομέρειες της πτήσης του, αναμένεται στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους «πράσινους».

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ATH // 17:35 // AF1832 🧸💚— Guerschon Yabusele (@yabusele28) July 16, 2026

Η αρχική ώρα άφιξης του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν στις 17:35 ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση και έτσι ο Γάλλος αναμένεται να πατήσει το πόδι του επί ελληνικού εδάφους στις 18:20.

Πριν τον Παναθηναϊκό, ο Γάλλος διεθνής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στις Σοράλ Ροάν, Ρουέν Μοετροπόλ, Σναγκάι Σαρκς, Μέιν Ρεντ Κλάους, Μπόστον Σέλτικς, Ναντζίνγκ Μάνκι Κινγκς, Βιλερμπάν, Ρεάλ Μαδρίτης, Φιλαδέλφεια 76ερς, Νιου Γιορκ Νικς και Σικάγο Μπουλς.

Στην πρώτη του συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR στο CLUB 1908 ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε είχε εκφράσει την ανυπομονησία να έρθει στην Αθήνα.

«Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου club, με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Μια ομάδα με εξαιρετικό ρόστερ, εξαιρετικό προπονητή και μια εκπληκτική βάση φιλάθλων. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό τον σπουδαίο Σύλλογο», δήλωσε αρχικά.

Όσο για τους προσωπικούς και ομαδικούς του στόχους, σχολίασε: «Στόχος μου είναι να προσπαθήσω να κερδίσω όσα περισσότερα τρόπαια γίνεται με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία και το πάθος μου, ώστε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας».