ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός μετά από εκτροπή ΙΧ

Στο δρόμο που συνδέει το χωριό Κορησός με την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου

Καστοριά: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός μετά από εκτροπή ΙΧ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) στην Καστοριά όταν ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει πάνω σε δέντρα.

Οι διασώστες ανέσυραν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των τραυματιοφορέων, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

