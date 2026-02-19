Καστοριά: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός μετά από εκτροπή ΙΧ

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) στην Καστοριά όταν ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει πάνω σε δέντρα.

Οι διασώστες ανέσυραν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των τραυματιοφορέων, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.