Καλλιθέα: Ποινική δίωξη σε όλους για το επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό – Δικογραφία για τον 55χρονο οδοντίατρο και τους δύο Αιγύπτιους

Σε τροχιά δικαστικής διερεύνησης εισέρχεται η πολύκροτη υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού στην Καλλιθέα.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος και των τριών εμπλεκομένων.

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Για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του επεισοδίου, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν τον διαχωρισμό της υπόθεσης, σχηματίζοντας δύο ανεξάρτητες δικογραφίες.

Η πρώτη δικογραφία στρέφεται αποκλειστικά κατά του 55χρονου οδοντιάτρου, ο οποίος κατηγορείται για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, λόγω της χρήσης του ροπάλου του μπέιζμπολ κατά την επίθεση.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσής του έλαβε αναβολή και προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 18 Ιουνίου.

Δίωξη για απόπειρα κλοπής και παράνομη είσοδο στους δύο Αιγύπτιους

Η δεύτερη δικογραφία αφορά στους δύο νεαρούς ομογενείς από την Αίγυπτο, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μετά τις καταγγελίες της πλευράς του γιατρού. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Απόπειρα κλοπής από κοινού

Παράνομη είσοδο στη χώρα

Οι δύο νεαροί παραπέμφθηκαν επίσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με το δικαστήριο να χορηγεί αναβολή για τις 19 Ιουνίου.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η πλευρά της υπεράσπισης να συλλέξει και να προσκομίσει το απαραίτητο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο βίαιο συμβάν.

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Αν και οι αρχικές πληροφορίες παρουσίαζαν το περιστατικό ως «αυτοδικία» απέναντι σε επίδοξους διαρρήκτες, η πραγματικότητα αποδείχθηκε τελείως διαφορετική, φέρνοντας στο φως μια τυφλή και βίαιη επίθεση.

Το χρονικό της επίθεσης και η κατάρριψη του σεναρίου περί διάρρηξης

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα ξεκίνησαν όταν ένοικος της περιοχής ειδοποίησε τη σύζυγο ενός γνωστού 55χρονου οδοντιάτρου για την παρουσία δύο νεαρών, ηλικίας 22 και 23 ετών, κοντά στην οικία τους.

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Η σύζυγος, βλέποντάς τους να τραβούν φωτογραφίες, θεώρησε τις κινήσεις τους ύποπτες και κάλεσε τον σύζυγό της.

Ο 55χρονος έσπευσε στο σημείο κρατώντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Αντί, ωστόσο, να εντοπίσει διαρρήκτες επ’ αυτοφώρω, εντόπισε τους δύο νεαρούς τέσσερα στενά μακριά από το σπίτι του, σε στάση λεωφορείου, την ώρα που περίμεναν για να αποχωρήσουν.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο γιατρός τούς πλησίασε με το ρόπαλο και, διατάζοντάς τους να πέσουν στο έδαφος, άρχισε να τους χτυπά με μανία.

Για περισσότερα από δύο λεπτά, περαστικοί και οδηγοί παρακολουθούσαν εμβρόντητοι τον ξυλοδαρμό, χωρίς να μπορούν να παρέμβουν.

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Ο 22χρονος δέχτηκε τα σφοδρότερα χτυπήματα, καταλήγοντας αιμόφυρτος και ξυπόλητος στο οδόστρωμα, ενώ ο 55χρονος συνέχιζε να τον κρατά βίαια από τη μπλούζα και να τον απειλεί, επιτιθέμενος φραστικά και με χαστούκια και στον 23χρονο φίλο του που εκλιπαρούσε να σταματήσει.

Η εκδοχή της συζύγου του κατηγορουμένου

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», η σύζυγος του οδοντιάτρου περιέγραψε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της βίαιης επίθεσης.

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω ‘δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι’.

Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι θέλανε, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπανε.

Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλάγανε άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», ανέφερε.

Το προφίλ του 55χρονου δράστη

Ο κατηγορούμενος είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός οδοντίατρος – τραυματολόγος στην κοινωνία της Καλλιθέας, έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Έχοντας καταγωγή από το Καζακστάν, ο 55χρονος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον αθλητισμό και τις πολεμικές τέχνες.

Αθλητική Δράση: Είναι ομοσπονδιακός οδοντίατρος των Εθνικών Ομάδων Καράτε, Πυγμαχίας, Kick Boxing και ΜΜΑ από το 1998, ενώ υπήρξε μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής «Αθήνα 2004».

Είναι ομοσπονδιακός οδοντίατρος των Εθνικών Ομάδων Καράτε, Πυγμαχίας, Kick Boxing και ΜΜΑ από το 1998, ενώ υπήρξε μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής «Αθήνα 2004». Εξειδίκευση: Αναλαμβάνει τη θεραπεία αθλητών πολεμικών τεχνών και την κατασκευή εξειδικευμένων προστατευτικών μασελών.

Αναλαμβάνει τη θεραπεία αθλητών πολεμικών τεχνών και την κατασκευή εξειδικευμένων προστατευτικών μασελών. Δημόσια Παρουσία: Διατηρεί προσωπική ιστοσελίδα όπου αρθρογραφεί για μαχητικά αθλήματα, ενώ το 2019 είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Καλλιθέας.

Στο νοσοκομείο τα θύματα – Στον Εισαγγελέα ο γιατρός

Μετά το επεισόδιο, ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου του τοποθετήθηκαν ράμματα στο κεφάλι λόγω των τραυμάτων από το ρόπαλο, ενώ ο 23χρονος υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις χωρίς να φέρει εξίσου σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο των δύο νεαρών όσο και του οδοντιάτρου, οι οποίοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο 55χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες για πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών και για παράβαση του νόμου περί όπλων.