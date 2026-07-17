Μονακό: Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ

Ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ και μελών της οικογένειάς του στο Μονακό, είδε το φως της δημοσιότητας.

Το οπτικό υλικό έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, γνωστοποιώντας ότι οι αρχές πέτυχαν την πλήρη αποκατάσταση ενός κομβικού αποδεικτικού στοιχείου για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που εκτυλίχθηκε στο κοσμοπολίτικο πριγκιπάτο.

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Πρόκειται για λήψεις από κρυφή κάμερα παρακολούθησης, την οποία είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι οι δράστες κοντά στο σημείο της επίθεσης, με σκοπό να οπτικοποιήσουν και να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση του «συμβολαίου θανάτου».

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNN, οι ύποπτοι επιχείρησαν να καταστρέψουν το ψηφιακό αρχείο, ωστόσο οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Ο κ. Κραβτσένκο επισήμανε ότι οι κατεπείγουσες ανακριτικές διαδικασίες για τη συλλογή νέων δεδομένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα στελέχη της SBU, της Εθνικής Αστυνομίας, τους ανακριτές και τους εισαγγελείς για τον υποδειγματικό συντονισμό τους.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος, τον καθορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μείνει εκτός της έρευνας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Γενικός Εισαγγελέας.

Το χρονικό της επίθεσης και το «γαϊτανάκι» των συλλήψεων

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου, όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε πολυκατοικία στο Μονακό. Από το χτύπημα τραυματίστηκαν σοβαρά ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ και η σύζυγός του, ενώ ελαφρύτερα τραύματα έφερε ο 13χρονος γιος τους.

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Τα δύο μέλη της οικογένειας είναι Ουκρανοί υπήκοοι. Και οι τρεις διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας κίνησε αμέσως ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Έκτοτε, οι εξελίξεις υπήρξαν καταιγιστικές.

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Στις 7 Ιουλίου εντοπίζεται νεκρή η Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία θεωρούνταν βασική ύποπτος για τη διοργάνωση της επίθεσης στο Μονακό.

Για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα κατηγορούνται πλέον δύο άνδρες.

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Το Περιφερειακό Δικαστήριο Πετσέρσκ του Κιέβου διέταξε την προφυλάκιση χωρίς δικαίωμα εγγύησης του Βλαντίσλαβ Ρόιτ, ενώ με το ίδιο καθεστώς προφυλακίστηκε στη συνέχεια και ο δεύτερος ύποπτος, Βιτάλι Ζίκοβιτς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο Ρουσλάν Κραβτσένκο, πλαισιωμένος από ανώτατους αξιωματούχους της SBU και της Αστυνομίας, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Εισαγγελέα του Πριγκιπάτου του Μονακό, Στεφάν Τιμπό.

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Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αντάλλαξαν πληροφορίες για τις παράλληλες δικογραφίες που αφορούν τόσο την αιματηρή επίθεση κατά της οικογένειας Γερμολάγιεφ όσο και τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα.

Ο Ουκρανός εισαγγελέας κατέστησε σαφές ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην απόλυτη συνεργασία με τις αρχές του Μονακό, στη βάση του διεθνούς δικαίου.