Καλλιθέα: Ανατροπή με τους Αιγύπτιους που ξυλοκοπήθηκαν από τον 55χρονο – Δεν μπήκαν σπίτι του να κλέψουν

Νέα στοιχεία, που ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα, έρχονται στη δημοσιότητα για το άγριο περιστατικό που σημειώθηκε χθες Πέμπτη 4/6 στην Καλλιθέα.

Εκεί, δύο Αιγύπτιοι ξυλοκοπήθηκαν από τον ένοικο ενός σπιτιού, με αποτέλεσμα ο ένας να καταλήξει τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

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Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δύο Αιγύπτιοι εισέβαλαν στο σπίτι του 55χρονου για να κλέψουν και μόλις έγιναν αντιληπτοί, ο 55χρονος άρχισε να τους κυνηγά. Μάλιστα, προκαλεί σοκ το βίντεο που δείχνει τον ένοικο του σπιτιού να δέρνει με ρόπαλο τον έναν από τους δράστες.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, οι δύο Αιγύπτιοι ηλικίας 21 και 22 ετών, δεν μπήκαν στο σπίτι για να κλέψουν.

Οι δυο τους φέρεται να ήταν έξω από την πολυκατοικία και σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγος του 55χρονου έβγαζαν φωτογραφίες. Τότε, εκείνη ειδοποίησε τον σύζυγό της και του είπε ότι δύο άτομα βγάζουν φωτογραφίες την πολυκατοικία.

Ο 55χρονος, οδοντίατρος στο επάγγελμα, πήρε το ρόπαλο από το οδοντιατρείο του και βγήκε στον δρόμο. Όταν εντόπισε τους δύο Αιγύπτιους σε στάση λεωφορείου, τους επιτέθηκε και τους ξυλοκόπησε.

Οι δύο Αιγύπτιοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής, με τον 21χρονο να μεταφέρεται τραυματισμένος για ράμματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Επίσης, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.