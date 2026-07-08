Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση σπείρας που ανατίναζε ATM και έκλεβε αυτοκίνητα – Συνελήφθη ο «εγκέφαλος»

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που φέρεται να ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ειδικευόταν στις ανατινάξεις ΑΤΜ και τις κλοπές οχημάτων σε όλη την επικράτεια.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης από στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστής και ως «ελληνικό FBI».

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Σε βάρος του κατηγορουμένου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Εκρήξεις και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών

Διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία

Επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στήθηκε στην κατοικία και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, έπειτα από πολύμηνες έρευνες.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι η συμμορία είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, βάζοντας στο στόχαστρο τραπεζικά μηχανήματα κυρίως στην επαρχία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο και τα μέτρα προστασίας

Η μεθοδολογία της οργάνωσης μαρτυρά επαγγελματική δομή και προσεκτικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο «πρωτόκολλο» σε κάθε τους χτύπημα.

Αφαιρούσαν αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακά μέσα για τη μετάβασή τους στην επαρχία.

Με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ανατίναζαν τα μηχανήματα, άρπαζαν τις κασετίνες με τα μετρητά και εξαφανίζονταν.

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Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι και αποφασισμένοι να ανοίξουν πυρ σε περίπτωση που έρχονταν αντιμέτωποι με τις διωκτικές αρχές.

Παράλληλα, για να μην αφήνουν ίχνη, απέφευγαν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών ενεργειών, χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό για το άνοιγμα των αυτοκινήτων, ενώ μεριμνούσαν σχολαστικά για την εξάλειψη βιολογικού υλικού (DNA) από τους χώρους των επιθέσεων.

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Τα ευρήματα και ο απολογισμός της δράσης τους

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο επιχειρησιακά οχήματα, ένα drone, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, διαρρηκτικά εργαλεία, το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, καθώς και 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μέχρι στιγμής, η ΔΑΟΕ έχει εξιχνιάσει εννέα περιπτώσεις εκρήξεων σε ΑΤΜ (εκ των οποίων οι δύο ήταν σε βαθμό απόπειρας). Επιπλέον, στη σπείρα καταλογίζονται τρεις κλοπές οχημάτων, δύο κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και οι κλοπές πυροσβεστήρων και ενός πομποδέκτη διοδίων.

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Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και να ταυτοποιηθούν τυχόν συνεργοί.