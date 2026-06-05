Καλλιθέα: Νέο βίντεο αμέσως μετά το τροχαίο σοκ με τον νεκρό οδηγό μηχανής – “Έτρεχε κι έκανε σούζες”

Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε και μια πεζή γυναίκα το βράδυ της Πέμπτης 4/5 στην Καλλιθέα.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:00 το βράδυ στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που όπως φαίνεται στο βίντεο του DEBATER, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της και να παρασύρει 71χρονη πεζή που διέσχιζε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

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Ο 28χρονος “καρφώθηκε” σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε κολώνα, ενώ σύρθηκε για πολλά μέτρα, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER απεικονίζεται η σορός του 28χρονου στο οδόστρωμα και κόσμος πανικόβλητος να προσπαθεί να καταλάβει τι έχει γίνει, ενώ σε άλλο ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από την πρόσκρουση της μοτοσικλέτας λίγα δευτερόλεπτα πριν.

“Έκανε σούζα και πέρασε από την διάβαση με γρήγορη ταχύτητα. Έπιασε στην άκρη την γυναίκα και την έριξε κάτω τραυματίζοντας την ελαφρά. Ο οδηγός διαμελίστηκε και στα δύο ρεύματα της Θησέως” ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER.

Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας είπε ότι “έτρεχε πάρα πολύ. Πάνω από 100km/h. Αφού γλύτωσε και η πεζή. Ήταν πολύ τυχερή. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Άκουσα το φρενάρισμα και με το που γυρίζω είχε πέσει η πεζή και ο οδηγός εκσφενδονίστηκε πίσω“.

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα.