Καλλιθέα: Ξυλοκόπησε την έγκυο σύντροφό του επειδή δεν ήθελε το παιδί – Απέβαλε η γυναίκα, συνελήφθη ο δράστης

Το βράδυ της Τρίτης (21/7) ο σύντροφος μιας 37χρονης στην Καλλιθέα, απαίτησε από την γυναίκα να προχωρήσει στην αποβολή του εμβρύου που κυοφορούσε καθώς ήταν αντίθετος στην γέννηση του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να την χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά.

Η 37χρονη κάλεσε την αστυνομία με τον δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ που την μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν». Άμεσα υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, με το παιδί όμως να καταλήγει.

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Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από κλήσεις της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ασκήσει ο συγκεκριμένος άνδρας βία σε βάρος της συζύγου του.