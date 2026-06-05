Καλλιθέα: Βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο – Η στιγμή που ο μοτοσικλετιστής παρασύρει πεζή προτού σκοτωθεί

Τον απόλυτο πανικό έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 4/6 στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα, όπου σημειώθηκε το σοκαριστικό τροχαίο με νεκρό έναν 28χρονο.

Όλα έγιναν γύρω στις 22:00 το βράδυ όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της και να παρασύρει 71χρονη πεζή που διέσχιζε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

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Ο 28χρονος “καρφώθηκε” σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε κολώνα, ενώ σύρθηκε για πολλά μέτρα, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντατου DEBATER από τη στιγμή παράσυρσης της πεζής, που δείχνει ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

“Έκανε σούζα και πέρασε από την διάβαση με γρήγορη ταχύτητα. Έπιασε στην άκρη την γυναίκα και την έριξε κάτω τραυματίζοντας την ελαφρά. Ο οδηγός διαμελίστηκε και στα δύο ρεύματα της Θησέως” ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER.

Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας είπε ότι “έτρεχε πάρα πολύ. Πάνω από 100km/h. Αφού γλύτωσε και η πεζή. Ήταν πολύ τυχερή. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Άκουσα το φρενάρισμα και με το που γυρίζω είχε πέσει η πεζή και ο οδηγός εκσφενδονίστηκε πίσω“.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.