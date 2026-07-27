Μπαράζ ελέγχων της Τροχαία σε οδηγούς δίκυκλων – Πάνω από 2.000 παραβάσεις μέσα σε 6 ημέρες

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, το διάστημα από 20 έως 26 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 20.110 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.227 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 51 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 267 παραβάσεις σε επιβάτες.

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Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.425 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 51 διανομείς), 213 επιβάτες δίκυκλων, 742 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 59 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

· 999 στην Αττική,

· 477 στο Νότιο Αιγαίο,

· 319 στα Ιόνια Νησιά,

· 140 στην Δυτική Ελλάδα,

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· 123 στην Κρήτη,

· 95 στη Θεσσαλονίκη,

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· 81 στην Κεντρική Μακεδονία,

· 67 στη Θεσσαλία,

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· 54 στην Πελοπόννησο,

· 45 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

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· 31 στην Ήπειρο,

· 29 στη Στερεά Ελλάδα,

· 25 στο Βόρειο Αιγαίο και

· 9 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

· -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

· -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

· -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.