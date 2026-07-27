Υπουργείο Πολιτισμού: Επιχορηγήσεις ύψους 1.200.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα»

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την παροχή αιγίδας και την έγκριση επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026». Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε δύο στοχευμένους άξονες πολιτικής: α) Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής και β) Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα» ενισχύει σταθερά, τα τελευταία χρόνια, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, προσφέροντας ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο επιχορηγήσεων, που απευθύνεται σε φορείς και δημιουργούς, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυφωνίας, η προαγωγή της καινοτομίας, η στήριξη της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση των δομών και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανανέωση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας, όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

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«Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ελλάδα” αποτελεί έναν σταθερό θεσμό και ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτιστικής πολιτικής, μέσω του οποίου το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει με συνέπεια τη σύγχρονη δημιουργία και στηρίζει έμπρακτα τους φορείς και τους καλλιτέχνες σε κάθε γωνιά της χώρας» σημείωσε σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προσέθεσε: «Με τις επιχορηγήσεις, στις μουσικές παραστάσεις, τις φιλαρμονικές, τα φεστιβάλ και τις περιοδείες, αλλά και στις πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους αναγνωρίζουμε ότι η καλλιεργούμενη σχέση της νέας γενιάς με τον πολιτισμό αποτελεί την ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας. Ενισχύουμε τους δημιουργούς που εμπνέονται, τολμούν και προσφέρουν έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και κοινωνικού αντικτύπου. Η ένθερμη ανταπόκριση των πολιτιστικών φορέων επιβεβαιώνει τη ζωντάνια και τη δημιουργική δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική περιφέρεια. Σταθερός στόχος μας παραμένει η πολιτιστική αποκέντρωση, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η διαμόρφωση ενός πολυφωνικού πολιτιστικού χάρτη. Επενδύουμε στον πολιτισμό ως δύναμη κοινωνικής συνοχής, παιδείας και βιώσιμης ανάπτυξης, διευρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε: «Οι δράσεις του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την καθοδήγηση της υπουργού μας Λίνας Μενδώνη, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, αλλά και θεματικών ενοτήτων. Δράσεις που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, καρπός της συνεργασίας καλλιτεχνών, παραδοσιακών και συγχρόνων δημιουργών. Δράσεις που ανοίγουν την αγκαλιά τους σε όλες τις ηλικίες, φροντίζοντας να υπάρχουν ίσες δυνατότητες και ολοένα και λιγότεροι αποκλεισμοί».

Στο πλαίσιο της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης του ΥΠΠΟ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υποβλήθηκαν προτάσεις από φορείς από όλη την Ελλάδα. Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας, αποτελούμενες από στελέχη του Υπουργείου και ειδικούς κάθε θεματικού πεδίου, με βάση θεσμοθετημένα και αντικειμενικά κριτήρια.

Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους

Στον τομέα «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους», υποβλήθηκαν 133 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 119, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 500.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας αιτήθηκαν 99 φορείς από το σύνολο των 133, ενώ 34 φορείς δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα. Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 89 φορείς.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν οι:

Αντώνης Λενακάκης, καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

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Μαρία Κοκορότσκου, επιμελήτρια Εκπαίδευσης, MOMus.

Σοφία Μαντουβάλου, συγγραφέας παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

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Παναγιώτα (Γιώτα) Παναγή, δραματουργός και παιδαγωγός μουσικής και θεάτρου.

Νίκη Μόνικα Τσιλιμπέρδη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

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Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής

Στον τομέα «Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής» υποβλήθηκαν 162 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 90, συνολικό ποσό επιχορήγησης 700.000 ευρώ. Επίσης, η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 67 προτάσεις.

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Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν οι:

1. Αλεξομανωλάκη Μαργαρίτα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, ως συντονίστρια

2. Παπαδόπουλoς Γεώργιος – Ιούλιος, μουσικολόγος, πιανίστας, διευθυντής Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

3. Μούζας Αλέξανδρος, συνθέτης, παραγωγός

4. Τερζάκης Κωνσταντίνος, μαέστρος

5. Μπουρδόπουλος Γιώργος, μουσικός