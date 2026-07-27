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Το λάθος με το αντηλιακό που μπορεί να σε αφήσει απροστάτευτο στον ήλιο το Καλοκαίρι

Μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητά του

Το λάθος με το αντηλιακό που μπορεί να σε αφήσει απροστάτευτο στον ήλιο το Καλοκαίρι
DEBATER NEWSROOM

Το αντηλιακό αναμφίβολα αποτελεί το βασικό «όπλο» απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία τόσο το Καλοκαίρι όσο και τον Χειμώνα. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε ένα συνηθισμένο λάθος, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά του.

Ποιο είναι αυτό το λάθος

Η πλειοψηφία των ανθρώπων πριν πάνε στην παραλία ή με το που φτάσουν, βάζουν αντηλιακό τόσο στο σώμα όσο και στο πρόσωπό τους, νομίζοντας ότι διαρκεί για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Όμως, στην πραγματικότητα όσο περνάει η ώρα αυτό «χάνει» την αποτελεσματικότητά του και σε αυτό συμβάλουν πολλοί παράγοντες. Η εφίδρωση, η τριβή, το νερό, τα ρούχα κι άλλα, είναι μερικοί από τους λόγους που μειώνεται η δράση του. Μάλιστα, γι αυτό τον λόγο οι ειδικοί συστήνουν να γίνεται ανανέωσή του τουλάχιστον κάθε περίπου δύο ώρες, κάτι που ωστόσο οι περισσότεροι από εμάς αμελούμε

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Κάτι που επίσης παρατηρείται, είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να φορέσουν αντηλιακό μόνο όταν πηγαίνουν στην θάλασσα. Το αντηλιακό είναι ένα «όπλο» το οποίο πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας μας, καθώς πρέπει να το φοράμε συνέχεια. Η υπεριώδης ακτινοβολία υπάρχει και κατά την διάρκεια μίας βόλτας, της οδήγησης και ακόμη και όταν έχει συννεφιά!! Έτσι, χρησιμοποιώντας το καθημερινά, επιτυγχάνεται μείωση της φωτογήρανσης και γενικότερα των βλαβών που προκαλεί η μακροχρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

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Συμβουλές για σωστή χρήση

Οι ειδικοί συστήνουν να εφαρμόζουμε το αντηλιακό περίπου 15-20 λεπτά πριν από την έκθεσή μας στον ήλιο. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεχνάμε να το ανανεώνουμε ανά δύο ώρες το μέγιστο, ενώ πρέπει να χρησιμοποιούμε επαρκή ποσότητα σε όλο το σώμα μας, δίχως να ξεχνάμε περιοχές όπως τα πέλματα, τα αυτιά κι άλλα.

Γενικότερα, αξίζει κανείς να «επενδύσει» στη σωστή εφαρμογή του αντηλιακού, αφού αφιερώνοντας λίγα παραπάνω λεπτά, μπορεί πραγματικά να έχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα.

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