Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας: Νεκρός ένας 25χρονος εργαζόμενος από την φωτιά στο εργοστάσιο – Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε ακτίνα 15 χλμ

Ακόμη μία εργατική τραγωδία σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας μετά τις εκρήξεις που προκάλεσαν φωτιά με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένα άτομο το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κορινθίων, η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων, ενώ θύμα της έκρηξης είναι ένας 25χρονος που δεν πρόλαβε να βγει από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου.

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«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Στο συμβάν επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρο της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο εργοστάσιο έχουν μεταβεί και ασθενοφόρα.

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Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Κορινθίων.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

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Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.