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Καλλιθέα: Για περίπου δύο ώρες ξυλοκοπούσε την έγκυο πρώην σύντροφό του ο 28χρονος

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την άγρια επίθεση στην 37χρονη, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα έχασε το μωρό που κυοφορούσε, ενώ ο 28χρονος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο.

Καλλιθέα: Για περίπου δύο ώρες ξυλοκοπούσε την έγκυο πρώην σύντροφό του ο 28χρονος
Πηγή φωτογραφίας: shutterstock
DEBATER NEWSROOM

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για την υπόθεση της άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα, όπου ένας 28χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκοπούσε για περίπου δύο ώρες την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα, που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ ο δράστης φέρεται να την πίεζε και στην κοιλιά με το γόνατό του. Μετά την αποχώρησή του, κατάφερε να ειδοποιήσει μόνη της την Αστυνομία.

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Καλλιθέα: Έχασε το μωρό που κυοφορούσε

Η 37χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή. Ωστόσο, το έμβρυο δεν κατάφερε να επιβιώσει. Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

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